TERMOLI. Mario Stigliano, trentasei anni, nato a Taranto, vive tra Ginosa e Milano per lavoro. Podista tesserato per la Runners Ginosa, ingegnere e giornalista pubblicista ha fatto della sicurezza sul lavoro, oltre che il suo lavoro, il senso della sua vita aderendo al movimento Italia Loves Sicurezza per comunicare in modo innovativo queste tematiche che interessano la vita di tutti: dai bambini agli adulti. L’intero ricavato di sponsor e donazioni private raccolti prima e durante la corsa Run4Safety sarà destinato all’Associazione art4sport ONLUS che crede nello “sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto”. La missione di art4sport è quella di aiutare economicamente e supportare a livello pratico/organizzativo le famiglie di bambini protesizzati per permettere loro di giocare e divertirsi quotidianamente attraverso l’attività sportiva. Ogni bambino sarà libero di provare a praticare lo sport che preferisce, per puro divertimento o con finalità agonistiche se ce ne sarà l’opportunità e la voglia. 22 Febbraio – Presentazione Run4Safety e attivazione canali Social Network già registrati

Marzo-Aprile – Avvicinamento alla corsa con messaggi e spot web

23 Aprile – Partenza dal km 1000, Ginosa (TA)

28 Aprile – Arrivo al km 0, perché è stata scelta questa data? Perché il 28 aprile sarà la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro.

Run4Safety è una corsa in solitaria di 1000 km, 1000 come le persone che ogni anno muoiono sul posto di lavoro, un vero e proprio bollettino di guerra. Vengono chiamate morti bianche, ma in realtà di bianco non c'è nulla! Sono morti nere, il nero delle tragedie che colpisce le famiglie. Una corsa per portare un messaggio di salute e sicurezza sul lavoro, nella vita quotidiana e nello sport, in occasione della settimana mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Chilometro dopo chilometro l’obiettivo è arrivare a zero, una corsa in countdown, come zero sono gli infortuni che vogliamo in questo nuovo mondo che immaginiamo. Da Ginosa (TA), il 23 Aprile, il km 1000, a Milano il km zero il 28 Aprile, con un messaggio chiaro: ogni chilometro percorso rappresenta l'obiettivo da perseguire, quello di ridurre gli incidenti sul lavoro.

I numeri di Run4Safety:

· 6 giorni

· 6 tappe

· 16 città

· 32 speech su salute e sicurezza sul lavoro, nella vita e nello sport

· 32 speaker

· 1000 km

Noi lo abbiamo ascoltato al suo arrivo a Termoli presso l'impianto Polisportiva S.S.Pietro e Paolo dove sono stati ricevuti gli Ambassador dell'Evento Italia Loves Sicurezza, un evento che il 28 aprile si festeggerà a Larino, che avrà tante sorprese e che si collega anche alla Marcia solitaria di Mario Stigliano.