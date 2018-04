Tutti sul Monte Marrone per rendere omaggio ai partigiani caduti in Molise

Rocchetta a Volturno – Un buon numero di persone si è data appuntamento ai piedi delle Mainarde, in occasione della festa della Liberazione, per commemorare le vittime della follia nazi-fascita, per ricordare i protagonisti della Resistenza.

Tanti giovani pagarono con le loro vite la lotta per la conquista della libertà. Tra loro c’era anche Giaime Pintor. Intellettuale e partigiano, morì nella periferia di Castelnuovo a Volturno. Cadde su una mina piazzata dall’esercito tedesco.

Come sempre ai piedi del cippo funerario, posto nel luogo in cui morì, sono state deposte delle corone d’alloro. Poi gli interventi dei rappresentanti dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), del Comitato antifascista e delle organizzazioni sindacali.

Tutti hanno evidenziato la necessità di difendere la Costituzione, di difendere la libertà e i valori della Resistenza in un periodo in cui – è stato detto – il fascismo sta rialzando la testa.

Ai giovani, in particolare, è stato chiesto di tramandare e difendere questi valori, di “diventare i nuovi partigiani”, ha detto Dante Leva, componente del direttivo regionale dell’Anpi.

Significativa, da questo punto di vista, la presenza di una delegazione dell’Unione degli studenti. Ma nel complesso i giovani sembrano ignorare queste pagine di storia, appaiono sempre più lontani dalla politica.

Per colpa di chi? Su questo la classe politica dovrebbe riflettere: “Siamo una generazione demoralizzata – ha detto Oriana Leone, responsabile regionale dell’Unione degli studenti -, una generazione che si sente sconfitta anche da quelle che sono state le scelte di governo.

Una generazione che non ha voglia di lottare. Che non vede nella lotta un’opportunità per uscire dal disagio anche materiale che viviamo come giovani”.

Seconda tappa ai piedi di Monte Marrone, davanti al monumento delle Regioni.

Ha preso la parola, tra gli altri, il presidente della Provincia, Lorenzo Coia. Che ha sottolineato l’importanza di questi luoghi, ricordando la ricostituzione dell’Esercito italiano, la nascita del Corpo italiano di Liberazione.

Il sindaco di Rocchetta a Volturno, Teodoro Santilli, ha invece posto l’attenzione su una strage dimenticata: quella avvenuta nella frazione di Castelnuovo. Proprio qui, nel 1944, i nazisti uccisero 12 persone.

L’amministrazione – ha detto il primo cittadino – per far sì che anche le generazioni future ricordino quanto accaduto in questi luoghi, ha realizzato un documentario.

Sarà pronto a breve, ha assicurato: raccoglie i racconti degli anziani del paese, testimoni dei giorni di autentico terrore che culminarono con la strage di persone innocenti.