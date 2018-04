TERMOLI. Una volta veniva definito il polmone verde della città, poi con il tempo, colpito da enfisema, di verde ne è rimasto molto poco: stiamo parlando del Parco Comunale "Girolamo La Penna" di Termoli.

La storia del nostro parco potrebbe cominciare come una bella fiaba, ma le fiabe cominciano bene, si guastano nel mezzo, ma in chiusura c'è sempre il lieto fine. Qui nel nostro caso di lieto non c'è nulla: avevamo una piscina olimpionica che ora non c’è più, avevamo campetti di calcio a 5, tanti giochi per bimbi oggi ci sono, ma sono ormai ridotti maluccio, il laghetto con i cigni bianchi e le oche si è trasformato in una pozzanghera con i poveri animali sporchi scomparsi nel tempo e proprio questo laghetto o meglio pozzanghera, forse proprio perché i bocchettoni di scarico sono intasati di sporcizia, sta tracimando continuamente raggiungendo le aree circostanti.

Dove ci sono i giochi si sono formate tante piccole pozzanghere che stanno creando non pochi problemi, con l'acqua del laghetto che sta uscendo fuori dalla sua postazione e sta allagando il parco con tutti i disagi del caso.

Ringraziamo gli amici Luigi e Annamaria che ci hanno fornito materiale, video e foto che testimoniano quanto scritto, come ringraziamo Valerio Romano.