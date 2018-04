La prefettura gela tutti a San Martino: la Carrese non si deve fare

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una nota inattesa e inaspettata, un provvedimento che raggela tutti gli ambienti istituzionali e carristici locali e che allarma anche le comunità di Ururi e Portocannone. La prefettura di Campobasso ha vietato la Carrese di lunedì prossimo. L'ordinanza, firmata dal vice prefetto vicario Pigliacelli, registrata oggi al protocollo 4545 del Comune di San Martino, è stata indirizzata oltre che al sindaco Massimo Caravatta, anche al questore di Campobasso, al dirigente dell'Area III della Regione Molise e ai vertici provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

«Si trasmette l'ordinanza con cui, ai sensi dell'articolo 2 del Tulps, è stato vietato lo svolgimento, della manifestazione denominata Carrese, programmata per il prossimo 30 aprile 2018, con preghiera di voler disporre affinché ne venga curata la notificazione al sindaco di San Martino in Pensilis e alla Regione Molise e ne venga assicurata l'esecuzione». Questo il testo inequivocabile di accompagnamento firmato dal vice prefetto vicario Pigliacelli. Secondo alcuni rumors che abbiamo sentito, pareva che le richieste della prefettura fossero impraticabili, tra queste anche il contributo di 50 steward e altre prescrizioni impossibili da allestire in così poco tempo. Bufera che ora si scatena sull'amministrazione Caravatta, che farà da parafulmine per la delusione degli appassionati.

Intanto, a poche ore dall'evento per cui già tutti fremevano, c'è chi sta lavorando a un ricorso urgente da presentare al Tar Molise.