Suora di colore rinnova i voti alla 55esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Si è celebrato a San Giuliano di Puglia uno dei momenti più significativi della 55esima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Una suora di colore, infatti, come segno tangibile dell’incontro con la fede cristiana ha rinnovato i suoi voti. “Dammi un cuore che ascolta” (cf 1Re 3,9) è il tema che ispira e accompagna il percorso vocazionale della Chiesa italiana che si inserisce anche nella preparazione del Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” in programma il prossimo ottobre. Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed ecclesiale, sono tre gli aspetti che Papa Francesco ha evidenziato nel messaggio dedicato alla Giornata mondiale: ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore.

La Diocesi di Termoli–Larino ha così condiviso e rinnovato il senso di questa domenica invitando tutte le comunità parrocchiali a unirsi nella preghiera e nella riflessione sui contenuti del messaggio del Santo Padre. A rinnovare i voti di castità, povertà e obbedienza nel corso della messa celebrata dal vescovo a San Giuliano di Puglia, dove le suore di Maria Immacolata di Nyeri (Kenya) sono impegnate nel servizio pastorale è stata Wilfridah Chepkoech.

Sempre sabato sera, al Centro Diocesano Vocazioni 'La Sorgente' (chiesa di Sant'Anna piazza Duomo - Termoli) c’è stato un momento di preghiera aperto a tutti a cura della Pastorale vocazionale. «L'incontro con Gesù – ha osservato il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca – è l'affare della vita, poi sarà nella relazione con Lui che ogni giovane, e non solo, potrà capire come giocarsela per qualcosa che non finisce ma che resta, al di là del voler seguire la via del sacerdozio, di una speciale consacrazione o del matrimonio.

Gesù dà senso alla vita e proprio aprendosi senza paura a questa relazione speciale e profonda con Lui potrà nascere la scelta per la propria esistenza; una vita, e questo è il mio desiderio e l'augurio per tutti in occasione di questa Giornata universale di preghiera per le vocazioni, che possa essere sempre di pienezza».