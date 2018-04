TERMOLI. Dal Veneto in 50 per visitare il Castello di Termoli

Provenienti da Campobasso sono giunti questa mattina a Termoli 50 turisti della zona di Venezia per visitare il Borgo Vecchio e in modo particolare il Castello.

Il gruppo, che ha trascorso alcuni giorni nel Molise visitando oltre a Campobasso, Isernia con il suo Museo Paleolitico e altri centri di interesse storico-culturale della nostra regione, è giunto a Termoli nella prima mattinata e, dopo aver fatto un giro veloce per le stradine e le piazzette del Borgo e una visita in Cattedrale è giunto sotto i bastioni.

Ad attenderli il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, dopo aver raccontato loro brevemente la storia millenaria della nostra città, li ha accompagnati nei locali del Castello e poi sul suo terrazzo dal quale i cinquanta turisti hanno scattato centinaia di foto ammirando l'antico borgo e la città nuova con la sua splendida spiaggia già tutta pulita e pronta per accogliere i vacanzieri della prossima estate che si prevede calda come quella dello scorso anno. Tanti i complimenti dei veneti verso il nostro Molise e la nostra città di Termoli, ultima tappa prima di ripartire per Venezia.