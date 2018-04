Clima esplosivo a San Martino, subito in piazza con la petizione pro Carrese

SAN MARTINO IN PENSILIS. Atmosfera incandescente ed esplosiva a San Martino in Pensilis.

La decisione prefettizia di vietare la Carrese di lunedì prossimo 30 aprile ha scatenato una ridda di reazioni contrarie, anche perché come accadde già col blitz del 25 aprile 2015, le 3 associazioni dei Carri vengono stoppate a pochi giorni dall'evento atteso un anno e sul quale erano impegnati da mesi. In mattinata si era diffusa la notizia di una clamorosa iniziativa, quella di sciogliere le 3 associazioni di Giovani, Giovanissimi e Giovanotti. Indiscrezione poi smentita.

Ma il popolo sammartinese non si ferma e ha subito organizzato una petizione popolare con banchetto in pubblico, per sensibilizzare la popolazione allo svolgimento della Carrese 2018. «I consociati, residenti di San Martino in Pensilis e non, sono invitati secondo l'articolo 50 della Costituzione ad apporre la propria firma circa la petizione di sensibilizzazione, avente lo scopo di focalizzare l'interesse del destinatario su una particolare tematica, quale lo svolgimento delle Carresi. Tale strumento legislativo assolve, in questa circostanza, alla funzione di autodichiarazione di responsabilità di ogni singolo consociato. Firmando tale documento ogni singolo cittadino sarà responsabile di eventuali danni che potrebbero ricadere sulla propria persona o cose». La firma è della Comunità di San Martino in Pensilis.