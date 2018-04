TERMOLI. A poco più di un anno, siamo tornati a fare visita alla comunità- alloggio a carattere residenziale che accoglie temporaneamente minori per i quali è stato disposto il collocamento fuori dal proprio contesto familiare dalle autorità competenti. Questa struttura si chiama "La casa di Kore" e si trova a Termoli in via dei Campioni 13. La struttura ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare ponendo come obiettivo primario il benessere psicofisico del minore. Come la volta precedente ad accoglierci il giovane e simpatico coordinatore responsabile Paolo Panichella al quale subito chiediamo:

Dalla nostra scorsa visita qui nella struttura, cosa è cambiato?

- "Prima di ogni cosa voglio ringraziare tutti coloro che ci seguono e ci sostengono anche attraverso le donazioni e i social, ma anche direttamente come le tante attività commerciali con cui abbiamo rapporti di amicizia e stima: per noi sono linfa vitale, la loro è un'altra utile versione di volontariato nei confronti della nostra struttura, ma un grazie va anche a chi viene qui da noi ad offrire il proprio lavoro anche fisico sempre in forma volontaria. Voglio inoltre ringraziare le due Polisportive della città, San Pietro e Difesa Grande che ci permettono di far fare attività sportive ai nostri ragazzi, i barbieri Sandro e Pasquale di via Montecarlo, alcune pescherie e tanti altri ancora... per tutti loro è il caso di fare un ringraziamento di "kore".

Tra le novità, la prima è che c'è stato un incremento di minori, alcuni sono andati via e altri sono arrivati. Quando sei venuto un anno fa erano 9 /10, attualmente sono in 12, 6 maschi e 6 femmine; di questi ragazzi due sono diventati maggiorenni e a loro è stata autorizzata una proroga per ulteriori 3 anni quindi fino ai 21 per motivi di studio. Sono ragazzi che si stanno costruendo un futuro, un avvenire studiando e lavorando. I due ragazzi sono stranieri e per questo ringrazio anche le strutture che li fanno lavorare e come vedi abbiamo una catena solidale silente che funziona alla grande.

L'età minima per poter essere ospiti alla casa di Kore va dai 5 anni ai 18, salvo casi eccezionali come abbiamo visto con i due studenti. Attualmente il bambino più piccolo che abbiamo ospite è di 8 anni, a 21 anni finiscono tutte le autorizzazioni possibili e tutte le proroghe che il tribunale per i minorenni può concedere per legge e quindi fino a questa età cerchiamo insieme di costruire un futuro più o meno accessibile per loro, una base solida per permettere loro di guadare avanti con fiducia e camminare con le proprie gambe. La nostra grande soddisfazione è quella che dopo la loro uscita dalla struttura, tornano sempre a trovarci ed è questo un chiaro segnale che abbiamo seminato bene e per loro rimaniamo un punto di riferimento".

A questo proposito raccontaci un aneddoto che ha prodotto in voi tutti una grande soddisfazione morale.

- "Un episodio che mi ha/ ci ha profondamente colpiti positivamente ed emotivamente è stato quando un ragazzo ha ritenuto opportuno scrivere una lettera al proprio dirigente scolastico e su questa lettera ha espresso tutta la sua gratitudine nei nostri confronti, per come lo abbiamo fatto crescere e per quello che è riuscito a fare in positivo. Ecco, questo a me personalmente ha creato un solco positivo e mi è rimasto impresso nel cuore. Poi, detto da lui che proveniva da una situazione priva di ogni futuro possibile, conta ancora di più. Come in ogni cosa, ci sono anche i rovesci della medaglia: noi viviamo dei ragazzi molti dei quali escono, venendo qui, da situazioni particolari e non è mai facile; eppure ci proviamo assieme al Tribunale dei Minori a fare in modo che torni un po' di sereno nella loro mente anche se spesso veniamo additati malamente anche da qualche media e proprio per questo ci piace confrontarci anche con tutti voi del mestiere.

Tornando alle novità strutturali, la prima è di carattere burocratico: all'inizio eravamo strutturati su due moduli, al piano di sopra i più grandicelli e sotto quelli più piccoli, poi strada facendo noi e l'amministrazione comunale ci siamo resi conto che non poteva andare perché significava dividere fratelli e sorelle e avere a fianco anche ragazzi di sesso opposto e andare incontro quindi a situazioni diciamo poco piacevoli e così la nostra suddivisione interna è stata fatta nell'arco dei due anni: nel piano inferiore le donne e quello superiore i maschi e proprio per questo tutti noi abbiamo voluto ridisegnare, imbiancare i locali con colori adeguati con il rosa e l'azzurro.

Inoltre abbiamo un orto che la volta scorsa era solo accennato, oggi invece dà frutti come pesche e pere. Come gruppo di lavoro andiamo in supervisione da una psicoterapeuta esterna per valutare il nostro lavoro e le problematiche che esso porta nelle vite dei bambini e nelle nostre. Abbiamo un personale specialistico assunto che, a turni h24 è presente per eventuali esigenze nella struttura, ma disponiamo anche di volontari e anche grazie a loro, riusciamo a lavorare e a sopperire in alcune situazioni aiutandoci per esempio a portare e riportare i ragazzi che praticano sport aspettandoli sul posto.

Approfitto infine per fare un grande ringraziamento a tutti i tutori dei ragazzi e sì, perché alcuni di loro hanno un tutore, non faccio nomi ma vanno ringraziati perché hanno tutta la nostra stima e gratitudine. Io, la vice responsabile Valentina De Leonardis e tutto il personale in questi due anni dalla fondazione della Casa di Kore stiamo crescendo tutti insieme."