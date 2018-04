Il ritorno di Iside Antonetti, termolese emigrata al Nord perché non c'era lavoro

TERMOLI. Un’altra bella storia umana quella che oggi viviamo a Termoli e che vede protagonista una donna nata e vissuta a Termoli per 42 anni, lei dice« coccolata dalla mia Termoli».

La persona in questione al secolo si chiama Iside Antonetti, nell'ottobre del 2016 decide di trasferirsi in Veneto, il marito per penuria di lavoro dalle nostri parti lavorava lì al Nord-Est già da quasi un anno.

Una scelta non facile, ma resa necessaria dalla volontà di spezzare il pendolarismo della coppia, costretta a vedersi poco.

Dall’ottobre 2016 la nostra Iside fa la parrucchiera a Cartigliano, ma vive a Romano d'Ezzelino.

Nel suo salone ha avuto l'occasione di conoscere Adriana Ramon, presidente di un’associazione - il gruppo Gam -e così che la signora Adriana continuando a farle domande sul Molise, su Termoli, sulle nostre tradizioni, alla fine domanda dopo domanda, è nato il progetto Viaggio in Molise.

Un viaggio che è iniziato questa mattina partendo da Tezze sul Brenta e nel pomeriggio la comitiva sarà a Termoli, dove con Iside che farà da cicerone nel tour nel borgo visita al castello e altri monumenti come la Cattedrale, un bel giro sul lungomare, poi domani visiteranno Castelpetroso, Guardiaregia e Sepino.

Incontreremo Iside assieme ai suoi amici per fare un po' di proselitismo turistico per la nostra Termoli e il Molise.