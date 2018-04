Firme e petizione al prefetto per sbloccare la Carrese, il sabato del Villaggio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nessun pullman in partenza dalla piazza di San Martino in Pensilis, stamani, e questo è un po’ deludente. La chiamata alle armi (a salve) fatta da chi ha promosso la petizione popolare ha sì messo insieme tantissime firme, ma nella spedizione campobassana in prefettura non è stata seguita da altrettanta partecipazione.

In macchina si sono recati nel capoluogo, per consegnare la sottoscrizione collettiva, anzi di massa. Preceduta da questo documento:

«Eccellenza, Le chiediamo, oggi e attraverso queste poche righe, in nome di tutto il popolo delle Carresi di tenere in considerazione le firme che le consegniamo. Glielo chiediamo perché queste firme non sono solo la testimonianza di un popolo, non solo incarnano la volontà di migliaia di persone di abbracciare virtualmente la propria tradizione per proteggerla, conservarla e assicurale un futuro, ma in queste firme c'è anche Io scalpitio degli zoccoli che per oltre mille anni ha accompagnato il battito del cuore centinaia generazioni, c'è l'odore salmastro delle nostre terre, il sudore e il sacrificio nostro e dei nostri padri, l’amore infinito che lega nostra storia al culto e al rispetto del bue e del cavallo, l'infinito perpetrarsi della devozione profonda di un popolo per il suo Santo protettore che si rinnova di anno in anno, ci sono le migliaia di voci che hanno inneggiato San Leo innalzando al cielo I 'antico canto della Carrese.

Queste firme sono la testimonianza di una storia lunga oltre mille anni, sono il sentirsi comunità in quella tradizione che ci è stata donata in eredità dai nostri antenati. Noi siamo il popolo delle Carresi. Siamo l’ultimo anello di una catena lunga mille anni e, come tali, siamo chiamati a legare quella catena al futuro. Portiamo con noi la consapevolezza di questa responsabilità, l'onere di tramandare ai nostri figli ciò che i nostri padri ci hanno lasciato. Un popolo, Eccellenza, quando parla non parla con il richiamo alle leggi o ai cavilli burocratici. Un popolo parla con la voce del cuore, parla con la forza della sua volontà. Non resti sordo a quella voce, non resti indifferente alla volontà di tutti di essere in prima persona garanti di quella sicurezza che le norme chiedono. Portiamo oggi con noi questo onere, questo sentire e questa volontà.

La preghiamo di tenerle in considerazione poiché è la voce della storia che le chiede di poter ancora continuare ad essere. Distinti saluti In rappresentanza del popolo delle Carresi».

Intanto, in piazza è sempre operativo il banchetto.