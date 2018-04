Il dentista termolese William Susi candidato come tesoriere nazionale Andi

TERMOLI. Il dottor William Susi, candidato alla Tesoreria Nazionale ANDI, è un dentista termolese in squadra nell’Esecutivo, candidato a guidare la più grande associazione medica d’Italia. Egli, odontoiatra libero professionista a Termoli e docente di didattica seminariale all’Università degli studi di Foggia, è stato scelto dal dott. Mauro Rocchetti, candidato alla Presidenza Nazionale ANDI, come Tesoriere Nazionale nella squadra che si batterà nelle votazioni del 25 e 26 maggio prossimi per dirigere l’Associazione nel quadriennio 2018/2021.

Che cos’è ANDI? "L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) è la più importante associazione che rappresenta gli odontoiatri italiani, con finalità sia sindacali che scientifiche, ed è anche la più grande associazione medica d’Italia, avendo sorpassato, con i suoi oltre 25.000 iscritti, la FIMMG, la Federazione che riunisce i medici di famiglia.

Nei suoi 70 anni di storia, ANDI è sempre stata vicina alla popolazione italiana nella cura e nella prevenzione della carie e delle patologie del cavo orale, con varie iniziative grazie alle quali i dentisti aderenti hanno aperto i propri studi gratuitamente alla cittadinanza, fra cui il Mese della Prevenzione, l’Oral Cancer Day per la diagnosi precoce dei tumori orali, le iniziative nelle scuole e nelle carceri, il sostegno a dentisti e pazienti colpiti dai terremoti di San Giuliano e de L’Aquila, le iniziative a favore delle fasce di reddito meno abbienti.

- "Dott. Susi, come è nato il suo impegno nell’Associazione?"

-"Il mio impegno associativo in ANDI e istituzionale nell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri nasce da lontano, ai tempi della militanza nelle rappresentanze studentesche all’epoca dell’università. Dopo la laurea, durante questi 18 anni di professione, ho sempre dedicato parte del mio tempo libero ad ANDI e dal 2007 ho fatto parte dei vari Esecutivi Provinciali e Regionali che si sono succeduti, con alcuni impegni nazionali. Ho ricoperto diversi ruoli, ma le maggiori soddisfazioni sono venute dalla Commissione Culturale Nazionale, in qualità di Segretario Culturale Regionale, carica riconfermata alle votazioni regionali ANDI la scorsa settimana, che mi ha permesso di organizzare decine e decine di corsi, congressi ed altri eventi scientifici per i colleghi".

-"Come nasce invece la sua candidatura nazionale?"

- "Non per mia decisione ma per scelta del candidato Presidente. È infatti lui che designa i componenti dell’Esecutivo Nazionale e sottopone i curricula dei candidati al notaio per la validazione. Il fatto che abbia preferito me è motivo di orgoglio non solo e non tanto mio personale, ma per tutta ANDI Molise, perché va a riconoscere e a coronare tanti anni di lavoro da parte dei dentisti molisani ANDI. Anzi un maggior orgoglio poiché il Molise, con i suoi piccoli numeri, rappresenta ben pochi voti negli organi nazionali dell’Associazione."

-"Chi deve ringraziare?"

-"Di sicuro i tanti colleghi con cui lavoro da anni a gomito stretto per organizzare le varie attività di ANDI, e in particolare il dott. Elio Gennarelli, la dott.ssa Carla Palumbo e la dott.ssa Maria Grazia Terpolilli. Ovviamentei familiari per il tempo che sottraggo loro per l'Associazione."

-"Cosa auspica per il futuro?"

- "Qualunque sia il risultato elettorale, spero che la nuova dirigenza associativa sappia continuare a proteggere, a difendere la salute orale dei cittadini italiani (anteponendola ai diritti della categoria), la libera scelta del dentista da parte del paziente (in opposizione al sistema delle assicurazioni che impongono il proprio odontoiatra convenzionato) e la libera professione che da decenni garantisce le migliori scelte per le famiglie italiane (contro la logica troppo spesso puramente economica delle catene low-cost e degli studi dentistici in franchising). Il noto motto “Prevenire è meglio che curare”, poi diventato emblema della prevenzione in tutta la medicina, è stato coniato negli anni ottanta proprio da ANDI e deve continuare ad essere l’imperativo dei dentisti coscienziosi e preparati."