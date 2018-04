Isernia - 65 ragazzi, tre classi del Liceo Classico Copernico di Prato, sono arrivati in Molise in gita scolastica. Accompagnati dai loro docenti hanno intrapreso un viaggio alla scoperta dei luoghi di Viteliù, romanzo storico a firma di Nicola Mastronardi.

Gli studenti hanno letto durante l'anno il libro del giornalista molisano e, proprio nei giorni scorsi, hanno visitato la nostra regione: dal Museo del Costume molisano di Isernia si sono spostati ad Altilia Saepinum. Il viaggio di istruzione ha fatto tappa anche nei luoghi della storia sannita, quella storia narrata dallo stesso Mastronardi nel suo romanzo. È stato lo stesso scrittore a fare da Cicerone, indirizzando gli studenti sulle orme del popolo sannita. Poche settimane prima era stata la volta di gruppi isernini e abruzzesi.

"Devo ringraziare la mia Terra, perché oggi ha voluto mostrarsi nella sua veste migliore ai quasi cento fra ragazzi e docenti dei licei Fascitelli di Isernia e Alessandro Volta di Francavilla al Mare", aveva detto in quella occasione Mastronardi. "Il Tratturo a Pescolanciano, il Santuario della Nazione Sannita a Pietrabbondante, poi il trullo di Assio a Capracotta e infine il recinto di Vetta a Monte Cavallerizzo. Dopo aver letto e studiato il romanzo durante l'anno scolastico, i ragazzi, - aveva aggiunto- hanno visto con i propri occhi e non senza emozione alcuni dei luoghi ove la storia è ambientata. La verità? Oggi grande soddisfazione dei docenti, allegria, interesse e curiosità dei ragazzi soddisfazione da parte mia. Fino a Maggio ci saranno ancora sei tour del genere". Lo scorso anno Viteliù ha portato in Alto Molise 1000 persone.