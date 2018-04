In barca con Skizzo, Pierò Pelù scopre e rimane stregato dalle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. La stagione turistica ormai sta per entrare nel vivo e non solo a Termoli e sulla costa Adriatica, ma anche all’arcipelago delle Diomedee. Ospite d’eccezione, giorni fa, uno dei rocker più noti d’Italia, Piero Pelù, già fondatore e leader della band Litfiba.

Grazie all’opera divulgativa di Lucia Urbano, veniamo a sapere della gradita sorpresa alle Isole Tremiti dell’artista, decollato con l’elicottero da Foggia, accompagnato dalla nuova fidanzata.

Il cantante ha trascorso l’intera giornata tra San Domino e San Nicola, scortato daSalvo Pipino, in arte Skizzo, che con la sua barca via mare prima e nell'Abbazia di San Nicola poi, gli ha rivelato le meraviglie diomedee.

La gita in prima mattinata è proseguita alla scoperta degli angoli naturali più suggestivi, poi ha chiesto di risalire una seconda volta a San Nicola, di cui si è dichiarato totalmente stregato.

Skizzo gode della fiducia di molti artisti che si recano alle Isole Tremiti, come la cantante Skin, Scamarcio, Banfi e Papaleo, tra gli altri, che si affidano spesso a lui nei giri in barca e a volte per una sosta spaghetto a San Nicola.

Piero Pelù rimane folgorato dalla bellezza delle Tremiti e si ripropone di tornare al più presto, per catturare l’energia di questa terra sospesa tra cielo e mare.

«E noi levantini ne siamo fieri, ciao Piero», il saluto a Pelù.