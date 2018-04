Carrese, il testo dei due decreti cautelari firmati dal presidente del Tar Molise

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pubblichiamo il testo dei due decreti cautelari emessi dal presidente del Tar Molise sui ricorsi della Carrese.

Il Presidente Silvio Ignazio Silvestri



ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2018, proposto da

Comune di San Martino in Pensilis in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Pardo in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza prot.n 0034260 del 26/04/2018 adottata ai sensi dell'art. 2 del RD. 773/1931 dal Vice Prefetto Vicario di Campobasso volto a vietare la manifestazione “Carrese” programmata per il 30/04/2018 nel Comune di San Martino in Pensilis;

di ogni ulteriore atto anche istruttorio compreso le risultanze della riunione di coordinamento delle forze di Polizia di esito e contenuto sconosciuti datato 26/04/18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti separatamente e in modalità informale l’avvocato Salvatore Di Pardo per il comune ricorrente e l’avvocato Giovanni Cassano per la Prefettura;

Considerato che alla riunione della Commissione comunale di Vigilanza tenuta il giorno 11 aprile 2018, si è accertata la sussistenza di varie criticità in relazione alla organizzazione dell’evento;

Considerato che all’incontro con il sindaco di San Martino in Pensilis presso la Questura di Campobasso il 21 aprile 2018, sono state ancora evidenziate varie criticità in materia di sicurezza e si è chiarita la necessità convocare per tempo la Commissione comunale di Vigilanza;

Considerato che anche nella precedente nota prefettizia del 16 aprile, si evidenziava la necessità del previo parere della suddetta Commissione tecnica al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di safety rimesse all’autorità comunale al fine di organizzare i correlativi servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che alla data del 26 aprile non risultava il parere della Commissione e che - secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato - il Coordinamento delle Forza di Polizia tenutosi nella stessa data ha conseguentemente ritenuto che mancassero i presupposti per pianificare i dispositivi attinenti la security di competenza degli organi di pubblica sicurezza;

Ritenuto che il giudizio, confermato nel provvedimento impugnato, rientra nella discrezionalità degli Uffici competenti e che non si riscontrano evidenti contraddittorietà o irragionevolezze;

Ritenuto dunque che tale valutazione giustifichi l’adozione del provvedimento prefettizio impugnato;

Ritenuto infine che la Prefettura potrà comunque rivalutare la possibilità di revocare il provvedimento qualora la Commissione comunale di Vigilanza adottasse il proprio parere in tempo utile per consentire l’adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle Forze di Polizia;

P.Q.M.



Respinge la richiesta di decreto cautelare monocratico;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 28 aprile 2018.

Il Presidente Silvio Ignazio Silvestri



ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2018, proposto da

Ivan Benaduce, Domenico Iannitti, Giuseppe Natale Mimmo, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Pardo in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Dell'ordinanza prot.n 0034260 del 26/04/2018 adottata ai sensi dell'art. 2 del RD. 773/1931 dal Vice Prefetto Vicario di Campobasso volto a vietare la manifestazione “Carrese” programmata per il 30/04/2018 nel Comune di San Martino in Pensilis;

di ogni ulteriore atto anche istruttorio compreso le risultanze della riunione di coordinamento delle forze di Polizia di esito e contenuto sconosciuti datato 26/04/18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti separatamente e in modalità informale l’avvocato Salvatore Di Pardo per i ricorrenti e l’avvocato Giovanni Cassano per la Prefettura;

P.Q.M.

Respinge la richiesta di decreto cautelare monocratico;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 28 aprile 2018.