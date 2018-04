Un popolo intero alla messa dei Carristi di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una comunità intera a raccolta nella chiesa di San Martino in Pensilis, nella serata di ieri, per la messa dei carristi e delle famiglie, che tradizionalmente si tiene all'antivigilia della corsa dei carri, quest'anno in dubbio per la seconda volta negli ultimi 4 anni.

Atmosfera carica, dunque, dinanzi al vescovo Gianfranco De Luca e a don Nicola Mattia, parroco a San Martino. Lance in alto coi tre colori sociali dei carri di Giovani, Giovanotti e Giovanissimi e in prima fila gli esponenti istituzionali, tra cui il sindaco Massimo Caravatta e il neo Governatore eletto Donato Toma, che si è detto stupefatto dalla partecipazione popolare registrata nel rito religioso.

Dalle parole di monsignor De Luca, che non si è curato delle critiche ricevute dopo l'intervento solidale verso la realtà sammartinese di ieri mattina, «La consapevolezza che la Carrese non è una semplice manifestazione, ma rappresenta l'identità di un popolo».

Insomma, un momento di coinvolgimento emotivo e di devozione assoluto. Adesso, l'attesa è tutta per domattina, quando si deciderà la sorte dell'edizione 2018.