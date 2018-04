Cattivi stili di vita: molisani pigri e in sovrappeso, fumano e fanno poco sport

Isernia - In Italia, si muore meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona. Piccoli passi avanti anche sugli stili di vita, aumenta la pratica sportiva, ma aumentano anche gli obesi e non diminuiscono i fumatori.

Il Molise è, insieme ad Abruzzo e Campania, tra le regioni che presentano i maggiori tassi di mortalità per malattie ischemiche del cuore, sia per gli uomini che per le donne. Aumentano ipertensione e diabete. Molto dipende anche da errati stili di vita.



È quanto emerge dai dati del Rapporto Osservasalute 2017, pubblicato qualche giorno fa dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Il Rapporto Osservasalute, come ogni anno, fornisce numerosi indicatori che descrivono in maniera minuziosa lo stato del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia dal lato della spesa e dell’organizzazione del sistema, sia dal lato della performance, in termini di salute e prevenzione. I conti del SSN sembrano tornati per lo più sotto controllo e tra il 2015 e il 2016 la spesa sanitaria pubblica pro capite è leggermente aumentata, pur rimanendo tra le più basse dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il disavanzo appare in frenata, ma per tenere i conti in ordine, una parte della spesa si è spostata sulle “spalle” delle famiglie.

In Molise, ad esempio, il valore dell’indicatore relativo alla spesa sanitaria pubblica pro capite, nel 2016, è pari a 2.051€ (valore nazionale 1.845€). Considerando l’arco temporale 2010-2016, si osserva un andamento oscillante con una tendenza al decremento nell’ultimo anno (-1%), di grado molto inferiore rispetto all’anno precedente. A livello nazionale, invece, si osserva un trend in diminuzione fino al 2013, cui segue un periodo di stabilità del dato e una inversione di tendenza dal 2014, confermata anche nell’ultimo anno (+0,4%). Considerando l’intero periodo temporale nella nostra regione si è registrato una diminuzione pari a -5,1% (valore nazionale -0,8%).

Brutte abitudini emergono per quanto riguarda i sani stili di vita. Nel 2016, la quota di fumatori tra la popolazione di età 14 anni ed oltre è pari a 20,0% contro il 19,8% azionale. Considerando il periodo 2007-2016, si registra sì una diminuzione (-2,9%), in parallelo al trend nazionale (-10,4%), ma di gran lunga inferiore. Da evidenziare è il dato registrato in Molise nel 2016 che risulta in riduzione rispetto all’anno precedente. . Valori superiori al dato nazionale anche per il consumo di alcoolici, nella nostra regione consumatori a rischio sono gli uomini.

La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre in condizione di sovrappeso è pari, nel 2016, a 39,8% (valore nazionale 35,5%). Nell’arco temporale 2005-2016, i dati del Molise, seppur fluttuanti, risultano tutti maggiori ai valori italiani e compresi tra 37,1-41,8%. A livello nazionale l’andamento è molto lineare (range 34,7-36,2%) e considerando l’ultimo anno in esame il dato è in diminuzione dopo aver raggiunto nel 2014 il valore più alto registrato nell’arco di tempo osservato. Situazione opposta, considerando l’ultimo anno in esame, si osserva in Molise poiché il dato è in aumento. Considerando l’intero periodo temporale nella regione in esame si è registrato un aumento del +5,3% (valore nazionale +2,3%).

La prevalenza di persone di età 18 anni ed oltre obese è pari, nel 2016, a 12,4% (valore nazionale 10,4%), valore più elevato tra le regioni italiane. Nell’arco temporale 2005-2016, i dati del Molise presentano un andamento oscillante (valori compresi tra 10,4-14,6%) con valori tutti superiori ai dati nazionali che presentano, invece, un andamento alquanto lineare (valori compresi tra 9,8-10,4%). Si registra nell’ultimo anno una diminuzione del valore regionale (-12,1%), mentre aumenta il dato nazionale (+6,1%). Considerando l’intero periodo temporale in Molise si è registrato un cospicuo aumento pari a +19,2%, in controtendenza rispetto al trend nazionale (+5,1%).

Nel Molise, nel 2016, la prevalenza di coloro che dichiarano di non praticare sport è pari a 52,5% (valore nazionale 39,2%). Nel complesso, considerando l’arco temporale 2005-2016, i dati mostrano un andamento oscillante (differenza tra il valore massimo e minimo pari a oltre 10 punti percentuali) con valori tutti superiori rispetto ai dati nazionali. A livello nazionale, si osserva un andamento più lineare con una differenza tra il valore massimo e minimo meno ampia (circa 3 punti percentuali). Considerando l’intero periodo temporale in Molise si è registrato un aumento pari a +5,8% (valore nazionale -1,5%). Nell’ultimo anno il trend regionale è in diminuzione (-4,7%).