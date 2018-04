TERMOLI. Prove tecniche di estate e non solo per la questione sicurezza. Il caldo è scoppiato all'improvviso e seppur non è ancora a quel livello così temperato da far tuffare tutti in mare, la spiaggia viene ormai popolata da turisti, bagnanti e residenti che non rinunciano alla brezza e alla leggerezza d'animo che procurano elioterapia e relax balneare.

Dal Primo maggio gli stabilimenti balneari potrebbero tutti attrezzarsi a ricevere i clienti fissi e occasionali, ma sono poche le strutture che già dal weekend possono ergersi a pionieri della stagione estiva 2018.

La Cala Sveva è tra queste, con una fila di ombrelloni a disposizione di chi sfrutta il Ponte lungo che il calendario mette a disposizione.

E allora, tra spiaggia libera e quella in concessione, primi scorci significativi sotto alle mura antiche del Borgo. Che sia l'auspicio per un'estate da ricordare negli annali.