Qualità dell'aria, nessuno sforamento di PM10: resta critico l'ozono inquinante

TERMOLI. Migliora la qualità dell'aria in Molise, anche se resta critico l'ozono inquinante. È quanto emerge dall’annuario dei dati ambientali 2016/2017 di ARPA Molise. Rispetto agli anni precedenti, nel 2016/2017, non sono stati infatti superati i limiti imposti da legge per il PM10, sia per quanto riguarda il valore limite giornaliero che quello annuale, resta nei limiti orari e annuali l’NO2 su tutto il territorio regionale.

Si conferma, invece, l’ozono inquinante critico: infatti, anche nel 2016 sono stati superati gli standard normativi. La rete di rilevamento della qualità dell'aria ha infatti rilevato un superamento del valore obiettivo ed a lungo termine della sostanza. Resta confermata invece l’assenza di criticità per Benzene, CO, SO2, Metalli (As, Cd, Ni, Pb) e B(a)P.

Nel corso dell'anno sono state effettuate anche campagne di monitoraggio del PM2.5 con l’ausilio di un mezzo mobile.



Un altro indice sintetico utilizzato, in materia di qualità dell’aria, dall'Arpa Molise è l’IQA (Indice di Qualità dell’Aria), che tiene conto in maniera integrata dei diversi inquinanti, ed è elaborato quotidianamente, per indicare sinteticamente lo stato dell’inquinamento atmosferico. Anche in questo caso solo in meno dell’1% dei giorni, la qualità dell’aria è risultata poco soddisfacente; in particolare, tale circostanza si è verificata nel territorio comunale di Venafro.