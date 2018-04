C'erano una volta i tabelloni elettorali, ora sono attrezzi da campo!

TERMOLI. Tabelloni elettorali abbandonati al loro destino a Termoli, dopo aver fatto il proprio dovere per le due consultazioni che si sono succedute il 4 marzo e il 22 aprile.

In via dei Pruni, a dire il vero, dopo la rimozione dei tabelloni per il Senato, i basamenti che li ancorano al suolo e che evitano il rischio che folate di vento robuste li fanno volare via sono rimasti al loro posto, anzi no, ingombrano anche un terreno. Magari è meglio rimuoverli, prima che qualcuno, specie i bambini, si faccia male.