Inps, via al concorso per 967 funzionari

CAMPOBASSO. Ci sarà tempo fino al 28 maggio prossimo per inoltrare la domanda di partecipazione al nuovo concorso Inps. Una selezione pubblica per titoli ed esami, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018 n° 34, che mira all’individuazione di 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Tra i requisiti necessari richiesti figura la laurea magistrale, o comunque il possesso di altri titoli equivalenti elencati all’articolo 2 del bando stesso.

La domanda di partecipazione - da inviareventro e non oltre le ore 16 del 28 maggio prossimo- deve essere completata e inoltrata telematicamente tramite l’apposita app scaricabile dal sito web ufficiale www.inps.it.

La selezione prevede due prove scritte e una prova orale, le cui sedi ed i cui orari saranno successivamente indicati sia nella sezione “Concorsi” del sito Internet Inps, che sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” del 5 giugno 2018.

Per scaricare il bando completo è possibile consultare il sito web Inps, alla voce “Elenco Concorsi”