TERMOLI. Partecipazione, curiosità e simpatia. Ottima la riuscita della prima edizione della “Passeggiata a 6 zampe nel suggestivo Borgo di Termoli”, organizzato dal SAE 112 onlus e Code in Libertà, in collaborazione con l’Associazione Culturale Turismol.

Assieme al proprio cane gli aderenti sono stati impegnati in un’interessante escursione di circa 6 km alla scoperta della storia e delle bellezze di uno dei più bei borghi del Molise, quello adriatico.

L’evento ha costituito un’importante occasione per far camminare insieme cultura cinofila e cultura locale: la passeggiata è stata infatti animata da educatori cinofili a disposizione dei partecipanti per offrire preziosi suggerimenti e consigli per comprendere meglio le necessità del cane, prevenire e superare piccole incomprensioni e difficoltà che possono generarsi tra gli amici a 4 zampe.

Durante il percorso, la Presidente dell’Associazione Turismol ha commentato le bellezze dei luoghi visitati, rivelando curiosità ed aneddoti riguardanti la storia del territorio.

Una passeggiata culturale ed educativa che ha visto ben 15 binomi percorrere le suggestive strade del borgo vecchio accompagnati da Paola Palombino della Associazione Culturale Turismol, dall’Ec Laura Zanin di Code in Libertà Asd e dai volontari di SAE 112.

«L’interesse e l'entusiasmo dimostrato da tutti i partecipanti - spiega Paola Palombino - ci fa pensare alla possibilità di organizzare a breve nuovi eventi a 6 zampe da proporre sul territorio».