SAN MARTINO IN PENSILIS. Il video inserito nell’articolo l’abbiamo titolato l’Alba della Carrese, anche se le immagini si riferiscono alla sfilata e al raduno sul tratturo con le auto e gli aficionados di ieri, nel tardo pomeriggio. Meglio evitare termini come il tramonto, vista la stretta attualità.

Oggi, è il giorno più atteso oggi a San Martino in Pensilis, perché al di là di quello che viene impresso a caratteri cubitali sui manifesti della festa patronale, l’evento più atteso, quello pluri-secolare della Carrese, non è scontato si tenga, anzi, è più forte la probabilità che non si faccia. Ma la speranza è l’ultima a morire, come ha sancito anche il decreto cautelare del Tar Molise.

A tenere banco il provvedimento di divieto emesso dalla prefettura di Campobasso, su cui è stato presentato il doppio ricorso poi rigettato come sospensiva e aggiornato come merito al 23 maggio. Il sindaco Caravatta convoca oggi la Commissione di Vigilanza e sulla scorta di prescrizioni e nuove ordinanze, l’organismo dovrà dire sì o no alla Carrese, ma sarebbe solo un atto propedeutico, attraverso cui sperare che la Prefettura revochi il diniego di giovedì scorso.

Insomma, tutti col fiato sospeso e questa vicenda avrà un epilogo, in un senso o nell’altro, a due ore dalla benedizione dei buoi, prevista per le 13. Alle 16 l’ora thrilling, che faranno i Carri dei Giovani, Giovanotti e Giovanissimi? Il programma, oltretutto, prevede alle 19 la celebrazione liturgica e alle 22 il concerto musicale in piazza con la band dei Blackstone. Ma se non si correrà la Carrese sarà tutta un’altra musica e l’atteso vulnus della sicurezza e ordine pubblico potrebbe mostrare la corda, c’è tensione per come potrebbe reagire la comunità locale se si dovesse bissare il 2015.