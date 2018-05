La giornata da incubo a San Martino in Pensilis: il video della Carrese bloccata

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche oggi, Primo maggio, terrà sicuramente banco la polemica feroce e rovente post-Carrese, quella che ha visto bloccata la corsa in partenza, dopo che la Commissione unica di Vigilanza aveva dato il via libera ma a maggioranza e non all'unanimità.

Una decisione che è stata osteggiata dalla Prefettura, che ha preso in mano le redini della vicenda e reiterato il divieto alla manifestazione già decretato lo scorso giovedì.

In un video pubblicato su Facebook, riviviamo i momenti più salienti della giornata da incubo vissuta dalla comunità sammartinese.