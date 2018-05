1° maggio, tempo in peggioramento: prevista pioggia nel pomeriggio

VASTO. Il cielo di questa mattina non promette nulla di buono, del resto le previsioni dei giorni scorsi avevano già annunciato un clima sfavorevole per questa giornata, l'ultima di un lungo ponte per chi ha avuto la fortuna di andare in vacanza dal 25 aprile, ma anche per chi ha goduto solo di pochi giorni di ferie.

"Il tempo tende a mutare radicalmente per l'avvicinarsi di un sistema perturbato in seno ad un ciclone mediterraneo in imminente formazione" - scrivono su ilmeteo.it.

"Nel corso del pomeriggio piogge e temporali immersi nell'ammasso nuvoloso mediterraneo transiteranno sul mar Tirreno arricchendosi ulteriormente di umidità e poi scaricheranno importanti accumuli di precipitazione sulla Toscana, fino a Firenze, sul Lazio fino a Roma, poi Umbria, Marche fino ad Ancona, Abruzzo fino a Pescara e sul Molise. Locali piogge arriveranno sull'Appenino Tosco Emiliano e lo supereranno fino raggiungere la fascia pedemontana e successivamente anche Bologna e Rimini."

Colpito quindi parzialmente vedendo la mappa meteo il Molise, a discapito di chi voleva approfittare di questa giornata per visitare i meravigliosi tesori che la nostra regione offre. Ma anche su Roma scenderà la pioggia e tutti coloro che si trovano lì per il famoso concertone saranno costretti ad aprire l'ombrello. Male anche per chi da qualche giorno fa il turista nelle più grandi città d'Italia.