Rifiuti illegali. Fibre di amianto e un sito con radioattività, ecco la fotografia dell'Arpa Molise

Campobasso / Isernia – Nel 2017, sono stati segnalati in Molise 67 siti di stoccaggio rifiuti illegali, 8 dei quali configurabili come vere e proprie “discariche abusive”: 52 di abbandono di rifiuti eterogenei (urbani, pneumatici, RAEE, ingombranti, etc.), 3 di combustione illecita e 3 siti a rischio interramento. È quanto emerge dall’Annuario 2016/2017 dei dati ambientali di Arpa Molise, pubblicato da qualche giorno.

Nel 2017 l’Agenzia regionale ha focalizzato la propria attenzione anche nella ricerca dei rifiuti radioattivi. Proprio a seguito di questa attività è stato individuato un sito, la cui radioattività è risultata superiore al contesto ambientale. Sono tutt’ora in corso accertamenti, per caratterizzare i radionuclidi.

Nell’ambito dei siti segnalati, in 25 casi sono stati rinvenuti cumuli di manufatti cementizi e frammenti di essi contenenti amianto, in 29 cumuli di rifiuti edili, e in 8 rifiuti elettrici ed elettronici. Per i rifiuti cementizi sono stati effettuati 37 campioni, che hanno confermato nel 100% dei casi la presenza di fibre di amianto.

Nell’anno precedente, i siti di abbandono dei rifiuti segnalati all’Arpa, anche dalle forze dell’ordine, erano stati 109. In quel caso costituiti da ingenti quantità di rifiuti eterogenei, 8 “discariche abusive” vere e proprie, e 7 a rischio interramento rifiuti.

In 67 siti erano stati rinvenuti numerosi manufatti cementizi e pezzi contenenti amianto, in 44 siti rifiuti edili e in 27 siti rifiuti elettrici ed elettronici. Per i rifiuti cementizi presumibilmente contenenti amianto abbandonati sul territorio, sono stati effettuati 90 campioni, che hanno confermato nel 100% dei casi la presenza di fibre di amianto. In questi dati, non sono stati presi in considerazione i rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti e i pneumatici che sono una presenza costante nelle aree di abbandono.

Si tratta, spiegano dall’Agenzia regionale di “un’attività di controllo del territorio, effettuata costantemente dalle Strutture Territoriali dell’ARPA Molise, finalizzata soprattutto alla ricerca dei rifiuti interrati, dei depositi incontrollati, degli abbandoni di rifiuti e di manufatti contenenti amianto e delle aree di combustione illecita di rifiuti, nonché all’individuazione dei responsabili”.

Per la ricerca dei rifiuti interrati e di quelli radioattivi, l’Agenzia si è dotata di un “Piano operativo di intervento” che stabilisce le procedure di ricerca dei siti a rischio, quelle di intervento, nonché gli accertamenti tecnici da compiere in situ, quali: rilievi radiometrici, termometrici, rilievi geofisici, scavo di trincee, campionamenti.

“Per quanto concerne il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – spiegano - tutte le aree individuate vengono inserite su un sistema informativo e gli esiti degli accertamenti svolti sono oggetto di comunicazione agli Enti competenti o all’Autorità Giudiziaria, a seconda della tipologia di illecito riscontrato”.