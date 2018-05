L'incubo non finisce più, salta anche la Carrese di Ururi del 3 maggio

URURI. E’ definitivo. Anche a Ururi, dopo lo stop di san Martino in Pensilis, non si svolgerà la tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi del prossimo 3 maggio. Era nell’aria, sebbene l’amministrazione comunale si stesse prodigando per realizzarla ma dopo l’evolversi dei fatti a San Martino, la maggioranza, in una concitata e febbrile riunione svoltasi la mattinata del Primo maggio, alla presenza del Parroco, dei responsabili dei servizi amministrativi, i rappresentanti delle associazioni dei carri, di una delegazione spontanea del popolo della Carrese ed i rappresentanti della Commissione Unica di Vigilanza, ha pensato di non far correre i carri non soltanto per solidarietà verso San Martino in Pensilis dov’è finita come tutti hanno visto, ma anche per evitare di dare un’illusione e false speranze ai carristi e sostenitori dopo l’ordinanza prefettizia che avrebbe messo paletti e vincoli insostenibili e fare dopo una Cuv che sicuramente non avrebbe dato un parere unanime dal momento che, come a San Martino in Pensilis, anche a Ururi, sono ritenuti individuabili alcune criticità. Proseguire con esiti come quelli che si sono verificati a San Martino sarebbe stata una farsa nonché un’umiliazione per la nostra tradizione millenaria. Durante la riunione si è auspicato che il problema delle Carresi venga affrontato a fattor comune da tutte le comunità interessate (San Martino in Pensilis, Portocannone, Ururi, Chieuti) allo scopo di creare un organismo volto alla tutela complessiva dell’evento religioso-storico e culturale, atto da concretizzarsi in tempi rapidi.