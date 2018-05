Gli animalisti rincarano la dose sulla Carrese: anche contro Toma, Chiesa e Tar Molise

SAN MARTNO IN PENSILIS. Tra le associazioni animaliste non c’è stato solo il Leidaa a brindare alla mancata Carrese. A tornare sull’argomento, dopo aver incassato la vittoria, anche Francesco Fortinguerra, che si era espresso contro le Carresi dopo il tragico incidente alla corsa di Chieuti, due domenica fa, quando un cavallo travolse e uccise il 78enne molisano Michele Florio. Fortinguerra, referente del Comitato Europeo Difesa Animali Onlus sintetizza così il suo pensiero: «Carresi, quando si intrecciano tradizione, crudeltà e Illegalità». «Già un secolo addietro una nota del Ministero competente contro l’uso di pungoli acuminati, portò alla cancellazione della Carrese nel comune di Ururi, analoga a quella di San Martino in Pensilis, come si riscontra in una pagina curata dagli stessi carristi; anche nel 1931 fu ribadito il divieto di utilizzo di pungoli, ufficializzato dall'entrata in vigore del Tulps.

Divieto che negli anni 2000, come dimostrano le documentazioni sulle varie Carresi e le inchieste, non solo non è stato più rispettato, ma si sono aggiunti anche i pungoli elettrici e le sostanze dopanti. Ed è ovvio il perché: non è infatti possibile far correre i buoi, per molti km e alle velocità documentate dai filmati, se non con delle sevizie che inducano loro terrore e sofferenza tali da spingerli a una corsa folle e innaturale. Prendiamo atto del pieno sostegno a queste corse del neo governatore Toma, che ha anche beneficiato dei voti del Movimento Animalista promosso dalla parlamentare Michela Brambilla, come si desume dalle dichiarazioni di Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista: Non si può parlare di espressione di un'identità culturale collettiva da salvaguardare, poiché in ogni forma di maltrattamento di animali non vi è alcun interesse storico-culturale e demoetnoantropologico. Prendiamo anche atto che il Tar in Molise demolisce ogni critica di lentezza della macchina amministrativa, lavorando persino il sabato pomeriggio. Prendiamo inoltre atto del ribadito sostegno dei vertici della Chiesa locale, che tramite il vescovo de Luca sancisce quanto questo tipo di corse sia pienamente "benedetto".

"Alle Carresi per decenni a correre assieme ai buoi sono stati crudeltà e illegalità". Con questo slogan, a commento delle foto dei buoi schiantatisi a terra o pungolati, siamo certi del successo che riscontrerà fra i cittadini civili e socialmente evoluti in Italia e all'estero la campagna di protesta contro questi obbrobri del passato».