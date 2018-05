TERMOLI. Bollettino turistico termolese di questo Primo maggio 2018. Cominciamo con il meteo: giornata velata tendente al nuvoloso con probabili piovaschi nel pomeriggio, vento moderato da Nord, e anche se non è una giornata ideale, la spiaggia litorale nord è stata comunque presa da assalto e molta gente si è anche gettata in acqua per il primo bagno di stagione. Capitolo turisti alla volta delle Isole Tremiti.

Il comandante del Traghetto di ritorno in porto dal primo viaggio di questa mattina alle Diomedee, ci ha detto che, forse anche complice il tempo poco soleggiato, ha portato non più di una sessantina di persone, ma più di un centinaio di turisti li ha caricati alle Tremiti per riportarli sulla terra ferma.

Saliamo per il centro città: qui, dopo mezzogiorno, la situazione era davvero più caotica. Il Corso nazionale un vero e proprio fiume di persone, il Borgo vecchio preso d'assalto da "orde" di turisti pacifici. Oggi, complice anche la festa organizzata dall'amministrazione comunale e un'associazione che organizza eventi come il "1° maggio in proget" con gonfiabili in piazza monumento, bancarelle per il corso dove ci sono collezionisti di dischi in vinile, postazioni per band musicali e artisti di strada, un menù per tutti i gusti. Insomma la gente si muove, dopo una invernata dura e queste prime avvisaglie pre-estive sono di buon auspicio per la vera estate che sta per arrivare.