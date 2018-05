SAN MARTINO IN PENSILIS. La Carrese si può bloccare, o meglio, è stata bloccata, così non è per i programmi religioso e ricreativo a San Martino in Pensilis. Così, non c'è stata consegna del palio al carro vincente - come avvenne già nel 2015 - ma comunque stamani la celebrazione liturgica alle 9 e alle 18 la Laudatione a San Leo.

Domani, martedì 2 maggio, due sono le messe in programma per la festa patronale, alle 10 e alle 18, con al termine di quest'ultima celebrazione liturgica la processione in onore di San Leo. Mattinata che sarà scandita dalle 11.30 dalla Banda musicale, poi in serata alle 22 il tribute concert a Biagio Antonacci con i 'Senza nome' e alle 23 lo show dell'artista Emanuela Aureli. Infine, a mezzanotte e mezza i fuochi d'artificio.