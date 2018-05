TERMOLI. Organizzare manifestazioni di massa a Termoli, sfruttando lo struscio festivo, è quasi sempre come azionare il pilota automatico, il successo è intrinseco.

Così come è avvenuto, oggi, Primo maggio, anche a dispetto delle previsioni meteo, che fortunatamente hanno cannato.

Città sold out, specialmente coi locali, presi letteralmente d’assalto. Turni straordinari fuori orario per accontentare tutti e grande successo per l’evento combinato dal Comune di Termoli e dall’associazione Project, che basata sulla musica, sul divertimento con gli artisti da strada, coi gonfiabili e con le mostre di vere e autentiche passioni, come i dischi in vinile – che stanno soppiantando in crescita download e cd - ,ma anche il raduno delle mitiche 500 e del Vespa Club Thermolarum, hanno fatto la gioia dei collezionisti e degli aficionados.

Mosaico di tanti eventi dedicati ad ogni fascia d’età e di pubblico: ai tanti dj set si sono alternate le esibizioni di band dal vivo, in collaborazione con Anomasia Vintage & Vinyl, è stata proposta nel centro cittadino di Termoli, la manifestazione "Vinyl Market, music and experience".

Grazie al contributo degli operatori e al patrocinio del Comune, la manifestazione è stata caratterizzata da una serie di eventi legati alla musica e alla conservazione e promozione della cultura musicale insieme a un mercatino di dischi in vinile. Termoli è divenuta lo scenario di un unico progetto costituito da diverse “tappe” musicali - piazza Monumento, piazzetta Marconi, fine corso e piazza Duomo - che andrà a soddisfare target differenti.