Insulti e oltraggio a Donato Toma alla Carrese, le scuse di uno dei carristi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tra le notizie trapelate nel lunedì terribile vissuto dalla comunità a San Martino in Pensilis, ci sono state anche pillole di inciviltà per gli insulti proferiti all'indirizzo di autorità e forze dell'ordine, compreso il neo Governatore Donato Toma.

Uno dei referenti dei Carri, Antonio Raimondo, ha chiesto scusa pubblicamente al presidente della Giunta regionale.

«Chiedo scusa pubblicamente al neo eletto presidente della Regione Molise Donato Toma per l'incivilta dimostrata ieri da alcuni componenti del carro a cui appartengo.

Il presidente si era appena fermato sul tratturo dopo il blocco della Carrese per dirci che durante il suo mandato sarà una priorità la salvaguardia delle tradizioni popolari.

Subito dopo un incosciente ha urlato "è sua la colpa" aizzandogli contro dei ragazzi in forte tensione emotiva e nervosa.

Fortunatamente un altro gruppo li ha fermati prima del peggio.

Spero gli arrivino delle scuse ufficiali.

La violenza, verbale e materiale, non porta lontano.

Spero torni a trovarci presto presidente in una situazione di serenità. La ospiteremo volentieri nelle nostre tre stalle (è poi ovviamente a pranzo 😁) da dove dobbiamo ripartire pian piano per regalare ancora un 30 di aprile carico di emozioni positive al popolo sammartinese ed a tutti i nostri ospiti

Tutta la mia solidarietà».