TERMOLI. Manca solo l'ufficialità, ma è ormai cosa fatta anche a Termoli, l'apertura di un sede distaccamento del C.N.G. (Corpo Nazionale Guardiafuochi). Per sancire questa nuova attività sono giunti da Torino dal distaccamento C.N.G.di Torino (Santa Rita) la prima sezione italiana fondata nel 2011, il capo distaccamento Geom. Paolo Zafferani e la segretaria Sara Martel che hanno incontrato gli uomini che faranno parte della sezione termolese che avranno come capo di distaccamento l'ingegnere Giuseppe Scapillati. Ma quali sono i compiti del Corpo Nazionale Guardiafuochi?

Le attività del Corpo nazionale Guardiafuochi, Onlus e formata da volontari:

Attività di Soccorso pubblico (con esclusione del S.T.U. di esclusiva pertinenza dei VVF):

• Protezione civile in caso di emergenze/catastrofi naturali o indotte dall’uomo e incidenti industriali;

• Per attività e rischio di incidente rilevante, prevenzione e gestione delle emergenze;

• Soccorso alla popolazione in ogni sua forma per quanto attiene il salvataggio e messa in sicurezza di persone, animali e cose;

• Apertura porte, rimozione e bonifica nidi vespe e calabroni, allagamenti, alberi caduti o pericolanti, spegnimento principi di incendi, rimozione e messa in sicurezza tegole, serramenti e pluviali pericolanti, ascensori bloccati, infortuni domestici;

• Pronto intervento per imprese, aziende e cantieri edili in caso di manovre, lavori temporanei o di emergenza che ostacolano il pubblico passaggio o creano pericolo sulla pubblica via;

• Supporto operativo ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, ai Corpi ed Enti dello Stato e alla Protezione Civile.

Attività di Prevenzione:

• Servizi di vigilanza preventiva per manifestazioni ed eventi pubblici e privati;

• Vigilanza e Sorveglianza antincendio per i luoghi di lavoro, a rischio di incendio elevato (art. 5 D.M. 261/96) e non;

• Servizi di vigilanza per strutture sanitarie e ricettive, case di riposo, centri congressi, teatri, complessi sportivi, assistenza gare;

• Vigilanza di luoghi ad alto valore storico, ambientale ed artistico;

• Vigilanza ed assistenza sui set cinematografici;

• Servizi preventivi e valutazione rischio di incendio per attività da mettere a norma secondo il D.Lgs. 81/08 e D.M. 10.03.1998;

• Supporto tecnico alle istituzioni pubbliche, in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, anche finalizzati all’organizzazione e gestione di eventi pubblici, spettacoli e manifestazioni (sempre per parte di competenza);

• Sgombero neve per la transitabilità pedonale e automobilistica (marciapiedi, accessi, rampe, cortili e viabilità privata), messa in sicurezza tetti e coperture. Spargimento sale.

Attività Formative:

• Corsi per addetti antincendio rischio basso, medio e alto (con esame finale presso VVF);

• Corsi per addetti alle squadre antincendio ed emergenza in azienda;

• Corsi sulla sicurezza (safety) in azienda e nei luoghi di lavoro;

• Addestramento delle squadre antincendio;

• Addestramento delle squadre di emergenza aziendale;

• Esecuzione prove di evacuazione per Scuole, Enti ed Aziende;

• Supporto tecnico per le prove di evacuazione (macchina del fumo, attrezzature etc);

• Corsi antincendio per studenti, insegnanti e collaboratori tecnici delle scuole di ogni ordine e grado. Concorso con le istituzioni nella diffusione della cultura della sicurezza;

• Corsi sulla sicurezza per colf e badanti;

• Corsi sulla sicurezza in casa (e nei condomini) per le famiglie, anziani e stranieri;

• Corsi per la Protezione Civile.