Ciclone mediterraneo sull’Italia, piogge e temporali per diversi giorni

TERMOLI. ‘FALSA ESTATE FINITA, CI ASPETTANO GIORNATE INSTABILI E PIU’ FRESCHE – “La parentesi quasi estiva dei giorni scorsi che ha favorito sole e caldo anomalo è ormai un ricordo; la Primavera tornerà ora a mostrare il suo lato più inquieto” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – “Si formerà infatti un ciclone mediterraneo proprio sui mari del Sud Italia, responsabile di tempo instabile per diversi giorni con frequenti spunti piovosi e con clima più fresco rispetto alla ‘falsa’ estate di fine aprile”.

PIOGGE E TEMPORALI ANCHE FORTI – “Il vortice sarà responsabile di piogge e temporali anche di forte intensità in primis sulla Sardegna, che in questi giorni sta facendo il pieno d’acqua con punte anche di oltre 100mm, ma a seguire a ruota anche il Centrosud” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Attenzione particolare a Sicilia, alta Calabria, Campania, basso Lazio e Abruzzo. Pure il Nord Italia sarà verrà coinvolto nelle spire cicloniche con piogge e rovesci da Est verso Ovest, in particolare giovedì sera, ma con ulteriori acquazzoni o temporali sparsi nei giorni a seguire”.

VENTI FORTI, MARI IN BURRASCA TRA LE ISOLE MAGGIORI – “I venti soffieranno sostenuti a rotazione ciclonica su tutti i nostri mari, da Scirocco a Libeccio, poi Ponente e Maestrale al Centrosud, bora sull’alto Adriatico. Attenzione particolare tra le Isole Maggiori dove sono attese raffiche di oltre 90-100km/h con mari in burrasca e onde di oltre 4-5 metri al largo. Possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori” .

TENDENZA WEEKEND – “Nel fine settimana il vortice ciclonico perderà gradualmente potenza, tuttavia manterrà il tempo piuttosto instabile. Avremo infatti ancora occasione per qualche acquazzone o temporale, specie durante il pomeriggio e in prima serata, con maggiore probabilità per i rilievi e le pianure interne. Non mancheranno tuttavia anche degli spazi soleggiati, più ampi e frequenti domenica e lungo le coste. Le temperature saranno sostanzialmente in linea con le medie del periodo, con clima mite, ma senza gli eccessi di caldo di fine aprile” – concludono da 3bmeteo.com.