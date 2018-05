Lettera dei Giovanissimi al presidente Toma: «Il vero popolo della carrese è pacifico»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Pregiatissimo dott. Toma Donato, L’associazione Carro dei Giovanissimi di San Martino in Pensilis, esprime solidarietà alla S.V. riguardo gli incresciosi fatti di violenza che hanno coinvolto lei, intervenuto come mediatore pacifico tra popolazione, forza dell’ordine e amministrazione comunale.

Teniamo comunque a precisare che quella gente con un grado di civiltà inferiore alla norma, non rappresenta assolutamente né il popolo Sanmartinese e di conseguenza neanche quello delle Carresi. Quella è gente che non vive tra un anno e l’altro con gli amici buoi e cavalli, che non investe soldi e tempo nella certosina preparazione della corsa che con fede e devozione si svolge da tempo immemore.

No dott. Toma, il popolo della carrese è un popolo pacifico, è un popolo che farà di tutto per essere a norma con gli adempimenti legali, affinché ciò che i nostri avi ci hanno lasciato, potremmo poi lasciarlo noi ai nostri figli. Fiduciosi di averle fatto cosa gradita, la salutiamo cordialmente.

Il Carro dei Giovanissimi di San Martino In Pensilis.