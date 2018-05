Era salito sul treno per Roma; il cane 'viaggiatore' portato in canile

Venafro - Nessuna buona notizia, almeno per il momento, per il piccolo passeggero salito, alla stazione di Venafro, sul treno Campobasso Roma delle 06.53.

Quella che sembrava una storia di solidarietà, e a lieto fine, per l'amico a quattro zampe, si è ribaltata inevitabilmente contro di lui.

Per il viaggiatore, senza biglietto e collare, si sono, infatti, aperte le porte del canile di Roma. Qualcuno a Venafro lo ha riconosciuto, in città lo chiamano Turbo. Un randagio che è stato più volte notato tra le strade del centro molisano.

"Il cane non era microchippato - ci dicono dall'Oipa di Isernia - viveva a Venafro, ma non aveva un vero e proprio padrone. Era però libero. La cosa triste - commentano - è proprio questa: che, da cane libero, adesso si ritrova sballottato a Roma, in direzione canile Muratella, una struttura enorme". Poiché il veterinario è intervenuto la procedura è questa, ci spiegano gli animalisti isernini.

"Per ora è stato portato in canile a Roma, dobbiamo almeno farlo ritornare in Molise". L'Oipa di Isernia è già in contatto con la sezione romana e le due organizzazioni animaliste si sono subito attivate per trovare al cane nero e marrone un'adozione urgente.

Se qualcuno fosse interessato a prendere in affido Turbo può contattare l'Oipa di Isernia o la volontaria Anna Valvona con messaggio privato su Facebook.