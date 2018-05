Antonino Cannavacciuolo a Termoli per girare una puntata di «O Mare mio»

TERMOLI. Uno dei personaggi più noti ormai del mondo stellato degli chef e protagonista di trasmissioni di successo come 'O Mare mio", Masterchef e Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciuolo, è a Termoli per iniziare la terza stagione del programma che viene trasmesso sul 9.

Format di successo che consiste nella ricerca da parte dello chef di nuove e tradizionali ricette nei vari borghi marinari lungo le coste della penisola, partecipando su un motopeschereccio del posto visitato ad una battuta di pesca e poi con quel pescato cucinerà per i pescatori lui stesso.

Una volta tornato a terra inizierà una sfida dove tre cuochi amatoriali si cimenteranno nel cucinare una ricetta del posto e chi vincerà poi avrà un premio speciale targato Cannavacciuolo.

Lo chef bi-stellato partenopeo è a Termoli con la sua troupe già da ieri sera e alloggia in un noto albergo della città, oggi incontrerà un imprenditore noto della città che sarà uno dei partecipanti al gioco e che gli farà anche da cicerone per la città e quindi potrà capitare di incontrarlo per le vie del centro, occasione anche per scattare con lui gli imperdibili selfie; poi il simpatico Antonino scenderà al porto per prendere visione del motopeschereccio con il quale uscirà in mare per una battuta di pesca.

Purtroppo il meteo non è dei migliori, vista la pioggia delle ultime ore.

In ogni caso la sua presenza in città si protrarrà per circa 3-4 giorni e chissà quanti avranno l'opportunità di "buscarsi" le famose e devastanti pacche sulle spalle dallo stesso Antonino.