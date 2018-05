Larino: gli 'incivili' si liberano di amianto a spese del Comune

LARINO. Lungo la vecchia strada provinciale che mena a Palata, qualche ‘incivile’ ha versato in una scarpata diversi fogli di amianto. Solo pochi di essi si trovano in buono stato mentre altri serbano segni notevoli di usura. La notizia è stata diffusa da un ‘blogger’ locale che ha riferito come, del fatto, siano state informate le Guardie ecologiche che operano a Larino e che poi - a loro volta - hanno segnalato il fatto all’Autorità comunale.

Naturalmente, se non si procederà subito all’asporto, con il trascorrere del tempo, l’usura del materiale lieviterà ancora di più e le fibre si diffonderanno all’intorno, inalate da chi frequenta la zona per correre o per diporto. L’amianto, un tempo largamente usato nell’edilizia, oggi tarda ad essere rimosso completamente da tutti gli edifici. Perciò chi possiede un immobile di vecchia costruzione farebbe meglio a tenerne d’occhio l’eventuale presenza. Purtroppo, per liberarsene, bisogna rivolgersi agli esperti, mettendo in considerazione dei costi che variano a seconda dell’intervento. Per avere un’idea, si tenga conto dei prezzi per lo smaltimento che variano dai 20 ai 25 euro/mq per una superficie di 50 mq; da 14 a 20 per 100 mq; da 11 a 16 per 200; da 8 in su per 500. Naturalmente questi importi includono le spese di rimozione, di smaltimento in discarica e di trasporto. Bisogna anche ricordare che è possibile ottenere detrazioni fiscali del 50% per questa tipologia di manutenzione. Ed ecco spiegato la motivazione che spinge gli ‘incivili’ a liberarsi di questo materiale, deponendolo in natura, ignorando i danni che possono inferire all’uomo ed all’ambiente e quelli economici patiti dal Comune.

L’amianto è un materiale di origine naturale con struttura fibrosa. La sua elevata resistenza ne fa un ottimo additivo per il cemento o per le vernici. Per questo venne largamente impiegato per realizzare grondaie, tubi, feltri per sotto-finestre, ma anche tramezzi e piastrelle. A suo tempo, le sue proprietà isolanti lo resero popolare come materiale per rivestire tetti e pareti. L’amianto è presente in materiali friabili che, se danneggiati o polverizzati, rappresentano un pericolo per l’uomo. Infatti, essendo composto da fibre minuscole, può essere facilmente inalato e quindi provocare malattie dell’apparato respiratorio. Comunemente noto come 'Eternit', fu prodotto a partire dai primi anni del ‘900, largamente utilizzato per coperture di edifici e capannoni, ma anche per oggetti di uso quotidiano. Ben presto però, intorno agli anni ‘60, si iniziò a capire che la polvere di amianto costituiva un danno per l’uomo in quanto poteva causare cancro o malattie respiratorie. Nonostante questo, la sua produzione continuò fino agli anni ‘80 e, solo nel 1992, venne vietato in Italia e in Europa.

La procedura di rimozione e smaltimento dell’amianto deve essere svolta unicamente da ditte specializzate. I compiti connessi sono tanti: infatti: 1) verificarne la presenza tramite un sopralluogo; 2) preparare ed inviare la documentazione per le autorizzazioni necessarie all’Asl, almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori; 3) incapsulare il materiale coprendolo con prodotti penetranti o ricoprenti; 4) bonificare le superfici circostanti, su cui il prodotto in amianto poggiava; 5) rimuovere il prodotto; 6) smaltirlo definitivamente in discarica. Tutti passaggi da eseguire nel massimo rispetto della sicurezza, dal momento che il materiale, se danneggiato o spostato, può rilasciare polveri. La legge non obbliga a rimuovere l’amianto; ma, poiché può causare un rischio quando sia danneggiato, i proprietari di immobili devono occuparsi della sua manutenzione. Se è friabile, Sono obbligati a comunicare la sua presenza all’Asrem ed a procedere al suo smaltimento. In caso di quantitativi minori a 900 kg, può essere smantellato in autonomia, ma poiché questa è una pratica rischiosa per la salute è sempre meglio affidarsi a degli specialisti. Qualora, invece, l’amianto presente sia compatto, non vi è nessun obbligo di comunicazione.

Claudio de Luca