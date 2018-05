«Hanno tentato di fare un genocidio culturale e un martirio sulle Comunità delle Carresi»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi. Quello che ci è accaduto il 30 aprile scorso è stato un tentativo martirio, il tentativo di un genocidio culturale dei Popoli della Carrese».

Parole dure, sferzanti, quelle che ha pronunciato don Nicola Mattia nell'omelia che ha preceduto la processione di San Leo che ha chiuso ieri il programma religioso della festa patronale a San Martino in Pensilis,

Un discorso molto netto, tutto dalla parte della tradizione, come nel solco delle esternazioni diocesane degli ultimi giorni.

Nel video che proponiamo, ampi stralci dell'intervento del parroco, condivisi dall'intera comunità.