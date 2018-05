LARINO. In occasione delle festività patronali legate al culto del Patrono San Pardo e dei Santi Martiri Larinesi Primiano, Firmiano e Casto, il cimitero comunale è stato oggetto di ulteriori interventi manutentivi, dopo quelli effettuati negli scorsi mesi. «La chiesa di San Primiano è stata risistemata – ha spiegato l’assessore Michele Palmieri –il piazzale antistante e il viale di ingresso alla chiesa sono stati dotati di una nuova illuminazione, i cancelli riverniciati, nuovi arredi, tra cui panchine, posizionati in più punti.

Lavori resi possibili non solo per lo sforzo straordinario della struttura comunale, come noto in forte carenza di fondi e personale, ma soprattutto grazie ai cittadini volontari che hanno prestato la loro opera gratuita. Inoltre, stiamo lavorando anche per pulire e rendere fruibile in occasione della scampagnata del 27 maggio, lo spazio antistante il nuovo parcheggio. Più decoro, quindi, per il luogo sacro e un invito a tutti i cittadini che lo frequentano al fine di mantenerlo pulito ed in ordine».