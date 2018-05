TERMOLI. Un viaggio attraverso le eccellenze culinarie ed eno-gastronomiche della città di Termoli e del Basso Molise, quello compiuto in questo scorcio di inizio maggio dallo chef Antonino Cannavacciuolo, ormai star del piccolo schermo, grazie ai programmi di Sky, Cielo e Discovery Channel con il 9.

Non dimentichiamo anche il recente bagno di folla mediatico nella partecipazione assieme a Carlo Cracco nella trasmissione C’è posta per te di Maria De Filippi.

Insomma, una vedette a tutto tondo e non solo per il fisico imponente, che abbinato alla simpatia proverbiale napoletana, dalla pacca sulle spalle per tutti, ricorda un po’ Bud Spencer.

Cannavacciuolo è a Termoli per girare una puntata del fortunato format ‘O Mare mio, giunto alla terza serie, dopo il debutto nel 2017 e nel percorrere i vicoli del borgo e il centro storico è stato quasi assaltato dalla gente, che saputa la sua presenza in riva all’Adriatico termolese è andata a caccia di selfie, a testimonianza della notorietà raggiunta dal personaggio che in cucina vanta due stelle Michelin, oltre a una lunga serie di riconoscimenti, per quanto fatto a Villa Crespi, sul Lago Maggiore.

Cannavacciuolo proprio per la sua popolarità è stato chiamato a essere testimonial in numerosi spot pubblicitari.