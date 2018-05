Frana a Rio Vivo, i privati impugnano l'ordinanza ma il Tar boccia il ricorso

TERMOLI. Torna d’attualità la situazione relativa al costone di Rio Vivo, franato due volte in un poco più di un anno a Termoli.

Un’attualità che viene dettata dal ricorso al Tar Molise promosso dai proprietari del terreno a cui il Comune ha intimato la messa in sicurezza della zona dove è avvenuto lo smottamento che ha causato lo sgombero di alcuni nuclei familiari.

LA SENTENZA

Le ricorrenti con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017, a firma del Sindaco del Comune di Termoli, con la quale è stato loro ingiunto di provvedere alla “messa in sicurezza del costone di Rio Vivo” di loro proprietà in quanto interessato dal movimento franoso del 20.1.2017 che investiva immobili abitati posti a valle che venivano fatti sgomberare con ordinanze sindacali 12 e 14 del 20.1.2017. Con il medesimo ricorso hanno impugnato le determine n. 223 del 21.1.2017 e 143 del 9.2.2017 con le quali, essendo stato disposto l’intervento sostitutivo urgente in danno dei predetti lavori per la messa in sicurezza provvisoria del costone, si preannunciava il recupero delle spese sostenute, pari ad euro 12.200 euro, nei confronti delle ricorrenti che non avevano provveduto ad eseguire i lavori nel termine concesso di 10 giorni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Termoli per resistere al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione nel merito.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 77/2017.

Per il Tar Molise il ricorso è improcedibile.

All’ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017 – avente ad oggetto la messa in sicurezza provvisoria del costone Rio Vivo – ha fatto seguito l’adozione della successiva analoga ordinanza contingibile e urgente n. 53 del 27.3.2018 con la quale, all’esito di ulteriori e più approfondite analisi geologiche e preso atto del verificarsi di ulteriori smottamenti di terreno, è stata ordinata alle ricorrenti la messa in sicurezza del costone in via definitiva in quanto coinvolto da continui smottamenti e distacchi di terra che scendono e si diffondono nelle aree sulle quali insistono le abitazioni - civici dal 268 al 276 di via Rio Vivo – interessate da precedenti sgomberi.

La nuova ordinanza, nel rinnovare l’ordine di messa in sicurezza del costone, supera la precedente impugnata con il ricorso introduttivo facendo venire meno l’interesse alla decisione tenuto conto che in presenza del nuovo ordine di messa in sicurezza, allo stato non impugnato, le ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso avverso la prima ordinanza, restando comunque confermato l’ordine di eseguire i lavori di messa in sicurezza.

Né può opporsi che la nuova ordinanza abbia natura meramente confermativa in quanto si tratta in realtà di un provvedimento adottato all’esito di una rinnovata istruttoria (cfr. perizia geologica depositata con nota prot. 26863 del 8.6.2017) ed in presenza di nuovi eventi franosi successivi (di cui si dà conto nella premesse del provvedimento) avente peraltro anche una diversa finalità, quella di approntare interventi di sistemazione dell’area non più temporanei bensì definitivi.

Non può opporsi neppure che residuerebbe comunque l’interesse all’annullamento per evitare il recupero delle spese conseguenti all’intervento eseguito dal Comune in via sostitutiva rispetto alle proprietarie inadempienti, in quanto la nuova ordinanza - di oggetto più ampio (prescrivendo interventi definitivi e non più provvisori) - ribadisce, all’esito di una rinnovata istruttoria, i presupposti giustificativi in fatto dell’ordinanza n. 16/2017 e quindi il carattere doveroso dell’intervento sostitutivo del Comune da cui discende la facoltà di rivalsa nei confronti delle ricorrenti per ottenere il rimborso delle spese sostenute, sicché la mancata impugnazione del nuovo provvedimento conferma e rende inoppugnabile il carattere doveroso anche del primo intervento – espressamente richiamato nelle premesse giustificative della successiva ordinanza n. 53/2018 - ed il diritto del Comune di procedere al recupero delle spese anticipate, con l’effetto che nessuna utilità potrebbe discendere per le ricorrenti dall’accoglimento del primo ricorso, anche rispetto al recupero preannunciato delle spese anticipate dal comune, atteso che il carattere doveroso dell’intervento è comunque confermato e trova pertanto giustificazione nella successiva ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 27.3.2018 non impugnata.

Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.