TERMOLI. L’associazione professionale Polizia Locale d’Italia ha organizzato per questa mattina, nel’’Auditorium della chiesa di San Francesco d’Assisi, il secondo seminario della Polizia Locale del Molise con il patrocinio del Comune di Termoli.

All’evento, intitolato “Safety and security nelle manifestazioni pubbliche”, erano presenti gli operatori di Polizia, gli amministratori, gli uffici Suap e le associazioni di volontariato. Il programma ha visto il saluto delle autorità, l’intervento del dott. Ivano Leo, presidente PL, il dott. Domenico Esposito presidente A.Mo.Po.L, l’intervento dal titolo “Profili normativi alle manifestazioni – Verifiche preliminari provvedimenti e prescrizioni dell’autorità di Ps” a cura di Antonio Stivale, vice Questore di Campobasso.

In seguito vi è stato l’intervento intitolato “Antiterrorismo Operativo in ambito urbano” a cura della dott.ssa Sabrina Magris, esperta in Sicurezza Internazionale. Dopo il coffee-break, l’intervento intitolato “Misure preventive in materia di sicurezza” a cura di Cristina d’Angelo, Comandante Provinciale Campobasso Vigili del Fuoco, Giuseppe Petrone direttore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Aldo Ciccone Capo Reparto Distaccamento di Termoli – Santa Croce di Magliano. Infine l’ultimo intervento dal titolo “Normativa sulle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo il ruolo delle polizie locali e ufficio Suap” a cura di Domenico Giannetta, Comandante Polizia Locale Atripalda (AV).