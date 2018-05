Agostino e Claudio, la diocesi accoglie i due nuovi diaconi

TERMOLI. Domenica 6 maggio, alle 19, nella Concattedrale di San Pardo a Larino, la Diocesi di Termoli-Larino accoglierà due nuovi diaconi. Nel corso della celebrazione eucaristica, Agostino Di Fazio e Claudio Cianfaglioni saranno ordinati mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo, Gianfranco De Luca.

Alla solenne liturgia di ordinazione, presieduta da mons. De Luca, prenderanno parte i sacerdoti della comunità diocesana e coloro che accompagnano i nuovi diaconi lungo il cammino di formazione e preparazione al ministero sacerdotale. La messa sarà animata dal coro diocesano.

Si tratta di un evento per l'intera chiesa locale che rinnova anche un invito a partecipare e a unirsi nella preghiera per condividere un momento di gioia, comunione e servizio che consolida il cammino vocazionale.

Agostino Di Fazio, 64 anni, originario di Paternò (Catania), ha conseguito il diploma di Magistero in Scienze religiose all'Apollinare, presso la Pontificia Università della Santa Croce. Ha conseguito il diploma di Baccalaureato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma;

Claudio Cianfaglioni, 36 anni, originario di Marino (Roma), sta completando la sua formazione al sacerdozio presso l'Almo Collegio Capranica di Roma. È laureato in Italianistica e in Filosofia all'Università “La Sapienza” di Roma e “Tor Vergata” ed è diplomato presso l'Archivio Segreto Vaticano. Sta ultimando il dottorato in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.