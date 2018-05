Multati operai Sevel perché parcheggiano non avendo auto dei gruppi Fca o Psa

ATESSA. Piovono multe salate alla Sevel di Atessa dove gli operai che non sono in possesso di vetture del gruppo Fiat o Psa (Citroen, Peugeot, Etc.) non posso parcheggiare all'interno dello stabilimento che produce mezzi da lavoro e così sono costretti a posteggiare le proprie vetture all'esterno della fabbrica, dove intralciando la viabilità vengono sistematicamente multati.

Purtroppo però le tute blu non hanno alternative se vogliono recarsi a lavoro con le proprio auto, infatti dal 2014 è vietata la sosta all' interno dei piazzali dello stabilimento delle vetture delle maestranze che appartengono a marchi concorrenti. Il paradosso è che molto spesso il piazzale interno rimante vuoto per larghi tratti.

Le ultime multe sono arrivate nel periodo tra il ponte del 25 aprile ed il Primo maggio, quando molti lavoratori hanno scelto di andare a lavoro con le auto visto che i mezzi pubblici non garantivano il normale servizio su tutte le linee. Ma oltre il problema delle multe c' è anche quello dei furti. Infatti molto spesso le auto spariscono ed i lavoratori all'uscita dalla fabbrica restano a bocca aperta. Insomma si tratta di una vera e propria beffa, basterebbe permettere a tutti di parcheggiare all'interno del piazzale in maniera tale da scongiurare il pericolo multe e furti.