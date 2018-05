Prima la pioggia e poi il record: alla fiera di maggio nessun borseggio!

TERMOLI. Bollettino di rapporto sui furti di portafogli e borse alla fiera mensile: in questo primo sabato del mese di maggio, forse ci si aspettava più gente tra le bancarelle, ma il tempo incerto con una violenta pioggia intorno alle 11 ha definitivamente messo fine al girovagare e alle compere in Piazza del Papa.

Sul fronte furti e azioni malavitose, probabilmente la batosta che i malintenzionati hanno ricevuto il mese scorso dalle forze dell'ordine in servizio proprio per scovare le mano leste, ha saggiamente portato tutti coloro che attuano questo tipo di operazioni illegali a prendersi una bella vacanza, per non rischiare di "finire al fresco".

Peccato solo per il tempo, altrimenti oggi i cittadini avrebbero vissuto una fiera mensile in tutta tranquillità.