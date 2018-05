Anche il Carro dei Giovani scrive e si scusa con il neo presidente Toma

SAN MARTINO IN PENSILIS. "Egregio Presidente, l'associazione Carro dei Giovani, La ringrazia sentitamente, per La sua partecipazione, il giorno 30 aprile, alla tradizionale "Corsa dei carri" del nostro paese, inoltre, La ringrazia per l'interessamento dimostrato, affinché la stessa, si svolgesse regolarmente per soddisfare le esigenze di un'intera comunità e soprattutto per farsi, che continuasse una tradizione secolare, alla quale, noi tutti siamo molto legati, religiosamente e sentimentalmente.

Purtroppo, nella stessa giornata, per un erroneo scambio di persona, Lei, è stato coinvolto in un episodio increscioso e deplorevole, di intolleranza e teppismo verbale, dal quale noi, prendiamo le dovute distanze e stigmatizziamo. Il fatto, è accaduto casualmente e in un clima di nervosismo e di ostilità verso tutti, ma noi, ci sentiamo ugualmente responsabili, perché accaduto nel nostro paese, verso La sua persona, ignara al tutto, che si è prodigata fattivamente, affinché, ci fosse il regolare svolgimento della corsa.

L'Associazione "Carro dei Giovani" a nome dei suoi iscritti, simpatizzanti e dei cittadini tutti, Le porge le scuse più sentite per lo spiacevole episodio, e cortesemente La invita a prodigarsi, per le nostre tradizioni e per la nostra comunità. Certi della Sua comprensione e della Sua disponibilità, auspichiamo d' incontrarla al più presto, per porgerle le nostre scuse, e per chiederle di interessarsi personalmente, a risolvere le tante difficoltà e le insormontabili problematiche della, che siamo certi, anche Lei ha nel cuore.

In attesa di Sue decisioni in merito, voglia gradire i nostri più cordiali saluti."

"Carro dei Giovani"