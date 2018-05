«Col vostro aiuto possiamo correre», l'appello di Caporicci ai sindaci della Carrese

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone tenta il tutto per tutto per far disputare la Carrese 2018 programmata al 21 maggio, nel giorno successivo alla Pentecoste. Infatti, è l’unica Corsa che si disputa non in un giorno prestabilito, ma legato al calendario liturgico. «Stiamo cercando l'aiuto di tutti i paesi coinvolti, ma sarà determinante la Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo che si terrà in Comune mercoledì 8 maggio alle 11.30», ci dice il primo cittadino Giuseppe Caporicci, che proprio venerdì ha inviato la missiva ufficiale con cui ha richiesto la collaborazione ai sindaci e alle amministrazioni di Chieuti, San Martino in Pensilis e Ururi.

«Stimatissimi Colleghi – scrive Caporicci - alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato le nostre tradizionali Corse dei Carri e che rischiano di pregiudicare per sempre nostro patrimonio storico/culturale ad esse collegate, con la presente, in vista della Corsa dei Carri che vedrà coinvolta la nostra comunità il prossimo 21 maggio 2018, si richiede per quanto nelle Vostre possibilità, al fine di far fronte alle complesse richieste della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in materia di sicurezza, una fattiva collaborazione tramite i Vostri mezzi, materiali e/o prestazioni d'opera per tentare l'adeguamento del nostro percorso alle prescrizioni normative.

Consapevole che l'attenzione dell'intero "circuito carristico", nonché dell'intera opinione pubblica regionale, è proiettata sulla nostra edizione della Carrese e che la mancata realizzazione della stessa potrebbe rappresentare il preludio per la definitiva chiusura delle Stalle con conseguente scioglimento delle Associazioni, confido nel Vostro senso di appartenenza restando in attesa di un positivo riscontro a questa che è una richiesta di aiuto che proviene non da una singola Comunità ma dall'intero Popolo delle Carresi».