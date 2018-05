Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Obiettivo 6 al liceo di Guglionesi

GUGLIONESI. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione per un totale di 169 target o traguardi.

L’ “Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è il tema del meeting transnazionale che si terrà a Guglionesi dal 7 all’11 maggio 2018 e che vedrà studenti e docenti di scuole superiori di Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Romania e Italia riflettere insieme su questo importante tema.

Scopo delle attività, che rientrano tra quelle previste dal progetto Erasmus+ “Sos, Water Sources are Alarming”, è sensibilizzare gli studenti affinché siano consapevoli della vulnerabilità delle fonti idriche e della urgenza di trovare modalità idonee per una gestione sostenibile dell’acqua.

La sfida per le scuole è dimostrare come si possa promuovere l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile grazie al sistema di istruzione.

Nei due anni di realizzazione del progetto, i docenti delle diverse nazioni partecipanti lavoreranno insieme per strutturare un percorso educativo multidisciplinare e laboratoriale, al quale ciascun partner contribuirà con le proprie specifiche competenze.

Al convegno di apertura, che si terrà stamane, alle ore 9 presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, interverranno, in qualità di esperti della materia, l’ing. Paolo Di Ludovico, funzionario tecnico dell’Azienda Speciale Molise Acque e il prof. Carmine Marinaro, geologo e docente del Liceo.

Uno sguardo ai programmi europei ed alle possibilità offerte ai giovani sarà invece curato dalla dott.ssa Angela Costantini, dello Sportello Eurodesk ed Ufficio Europa del Comune di Termoli.