Termoli perde la Bandiera Blu, non accadeva dal 2002: premiata solo Campomarino

TERMOLI. Il punto interrogativo l'avevamo messo per puro scrupolo due settimane fa, quando annunciando l'invito alla convention della Fee di oggi a Roma, presagivamo che il Molise scendesse a una sola Bandiera blu, quella di Campomarino.

Termoli perde così una continuità storica, dal 2003 era sempre stata Bandiera Blu e quest'anno, 2018, poteva inseguire il 16esimo vessillo consecutivo.

Invece no. A Roma è stata premiata solo Campomarino, uno dei 4 Comuni costieri. Era dal 2002, ultimo anno dell'amministrazione Montano che non si perdeva l'ambito riconoscimento della Fondazione per l'educazione ambientale.

Possiamo immaginare i motivi che hanno portato la Fee Italia a escludere la città di Termoli e il suo Lungomare Nord, quello di Rio Vivo era da due anni non più premiato, con una dicotomia che fece molta polemica. Adesso mancando completamente si è ripristinato l'equilibrio.

Molise fanalino di coda, dunque, con un solo vessillo su 368.

Termoli è uno dei soli 4 Comuni che hanno fatto il passo del Gambero, con Anzio, Gabicce Mare e Pozzallo. Degli altri due Comuni costieri molisani, Petacciato - circostanza già riferita nel precedente articolo - non ha inoltrato la domanda - mentre continua la bocciatura della candidatura di Montenero di Bisaccia, che sconta ancora qualche deficit di natura infrastrutturale, dopo aver colmato la lacuna sulla raccolta differenziata.