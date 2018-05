Mancata assegnazione della Bandiera Blu, Sindaco Sbrocca: ‘Chiederemo motivazioni’

TERMOLI. Nella giornata di oggi verranno assegnate le Bandiere Blu ma il Comune di Termoli non ha ricevuto alcuna comunicazione, quindi se ne deduce la mancata assegnazione.

“Non conosciamo ancora le motivazioni alla base di questa decisione – ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca – e sicuramente andremo fino in fondo per comprenderne le cause perché al momento non è chiaro quali siano stati tra i tanti parametri, quelli che abbiano causato la mancata assegnazione al Comune di Termoli ma verrebbe da escludere che possano essere legati alla qualità delle acque di balneazione. Le analisi condotte dall’Arpa nel 2017 e allegate alla documentazione, inviata dal Comune alla FEE, necessaria alla richiesta della Bandiera Blu (si vedano documenti allegati), confermano la qualità e la balneabilità delle nostre acque su tutto il lungomare nord e sul lungomare sud di Termoli.

Attendiamo quindi di ricevere le motivazioni che hanno causato l’esclusione ma in ogni caso, ciò che dispiace è che tutto il Molise, ad eccezione di Campomarino, non abbia ottenuto l’attribuzione del vessillo. Resta confermata la qualità eccellente del nostro mare”.